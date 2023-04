Damiano David, mistero sul nuovo tatuaggio del leader dei Maneskin (Di giovedì 13 aprile 2023) Damiano David sembra essersi fatto un nuovo tatuaggio, o almeno questi sono gli indizi che ci arrivano dal profilo Instagram del giovane cantante. Sembrerebbe, infatti, che in queste ore il frontman dei Maneskin si sia presentato nello studio di un noto tatuatore romano con il desiderio di usa la propria pelle per farsi incidere un nuovo disegno. Cosa che, almeno per le fonti di gossip, sarebbe effettivamente avvenuta, con un’opera che tributerebbe il tifo verso la squadra calcistica della Roma. Damiano David ha un nuovo tatuaggio sul suo corpo? Il nuovo tatuaggio, vedendo Instagram, sarebbe stato fatto in uno studio presente nella zona del lungotevere. Che la notizia possa essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)sembra essersi fatto un, o almeno questi sono gli indizi che ci arrivano dal profilo Instagram del giovane cantante. Sembrerebbe, infatti, che in queste ore il frontman deisi sia presentato nello studio di un noto tatuatore romano con il desiderio di usa la propria pelle per farsi incidere undisegno. Cosa che, almeno per le fonti di gossip, sarebbe effettivamente avvenuta, con un’opera che tributerebbe il tifo verso la squadra calcistica della Roma.ha unsul suo corpo? Il, vedendo Instagram, sarebbe stato fatto in uno studio presente nella zona del lungotevere. Che la notizia possa essere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Benedet49737713 : RT @memeskin24: Damiano David x AOT: una storia d'amore in quattro atti - CorriereCitta : Damiano David, mistero sul nuovo tatuaggio del leader dei Maneskin - lwtzqud : RT @memeskin24: Damiano David x AOT: una storia d'amore in quattro atti - preariana : RT @memeskin24: Damiano David x AOT: una storia d'amore in quattro atti - leggoit : #Maneskin, Damiano David svela il nuovo tatuaggio: «Forza Roma» -