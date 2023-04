Dall’Umbria a Roma sul Tevere | il programma della 44ma edizione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 aprile 2023)– Pochi giorni per potersi iscrivere alla Discesa Internazionale dell’evento di turismo fluviale che dal 22 aprile al 1° maggio 2023 percorre, in maniera sostenibile, la valle del, a piedi, in bici ed a pagaia (canoa e SUP) da Città di Castello a. La Discesa, giunta alla sua 44a, è un’esperienza di turismo di prossimità per famiglie e per sportivi alla scoperta del territorio. Si soggiorna, infatti, in strutture lungo il corso del fiume ed i pasti serali in comune prediligono prodotti locali ed a km zero, con il passaporto, il diario di viaggio da timbrare presso esercizi commerciali e punti di interesse intende avvicinare le persone al fiume e supportare le attività economiche presenti lungo il fiume tra i più iconici in Europa. La Discesa è ...