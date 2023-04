Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Dalle residenze universitarie a Spid e pagamenti Pa: tutte le novità del decreto Pnrr @sole24ore - bizcommunityit : Dalle residenze universitarie a Spid e pagamenti Pa: tutte le novità del decreto Pnrr -

Con il decreto spunta anche una norma "ponte" sullo Spid attraverso con una tantum di 40 milioni ai gestori per gli adeguamenti tecnologici richiestinuove modalità operative imposte del Pnrr. ...Le 31per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che le regioni hanno realizzato, ...che dovrà essere affrontata regolando meglio i flussi dei pazienti in entrata e in uscita...Questa volta si passaparole ai fatti, cioè dal comunicato di rito all'esposto contro il ...del 2012 che dice chiaramente che i detenuti psichiatrici devono essere accolti nelle Rems (...

Dalle residenze universitarie a Spid e pagamenti Pa: oggi il via libera al decreto Pnrr Il Sole 24 ORE

Con il decreto spunta anche una norma “ponte” sullo Spid attraverso con una tantum di 40 milioni ai gestori per gli adeguamenti tecnologici richiesti dalle nuove modalità operative imposte del Pnrr.Alberobello scommette su un turismo di qualità e lungo, premiando in effetti coloro che visitano la città e pernottano tra i trulli per più di tre giorni: dal primo maggio fare tappa nella Capitale de ...