Dalla Francia – Trasferimenti: a 41 anni Nenê, l'ex PSG e Monaco, firma per la Juventude (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 21:39:47 L'autorevole L'Équipe: Dopo aver annunciato con un commovente video la fine della sua avventura con il Vasco da Gama, Nenê, 41 anni, si sta già riprendendo. l'ex giocatore del PSG (2010-2012) si unirà alla Juventude in Seconda Divisione giovedì. Il centrocampista offensivo mancino spera di ripetere quanto ottenuto con il Vasco aiutando il suo club a tornare nella massima serie. Nenê aveva segnato, su rigore, l'unico gol della vittoria del Vasco all'Ituano, il 6 novembre, in occasione dell'ultima giornata di Serie B, permettendo così alla sua società di chiudere al quarto posto e quindi di essere promossa in Prima Divisione. Nenê potrà quindi appendere i ramponi al chiodo e iniziare la sua riconversione, all'inizio del 2024, integrando ...

