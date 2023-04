Dalla Francia – Marcus Thuram non rinnoverà con il Mönchengladbach (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-13 13:14:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: L’attaccante della nazionale francese Marcus Thuram (10 presenze dal 2020) non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach dopo quattro stagioni con il club tedesco. Lo ha annunciato giovedì il direttore sportivo del club, Roland Virkus. Il francese si ritrova senza contratto da questa estate. “Abbiamo parlato con i due giocatori (Marcus Thuram e Ramy Bensebaini, che non si estende neanche), e conoscevamo la situazione attuale. Il fatto che non rinnoveranno il loro contratto che sta per scadere è un peccato, perché hanno dato molto sportivamente nelle ultime quattro stagioni.ha spiegato Roland Virkus, il direttore sportivo dei Foals. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-13 13:14:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: L’attaccante della nazionale francese(10 presenze dal 2020) nonil suo contratto con il Borussiadopo quattro stagioni con il club tedesco. Lo ha annunciato giovedì il direttore sportivo del club, Roland Virkus. Il francese si ritrova senza contratto da questa estate. “Abbiamo parlato con i due giocatori (e Ramy Bensebaini, che non si estende neanche), e conoscevamo la situazione attuale. Il fatto che non rinnoveranno il loro contratto che sta per scadere è un peccato, perché hanno dato molto sportivamente nelle ultime quattro stagioni.ha spiegato Roland Virkus, il direttore sportivo dei Foals. ...

