Dal Leeds United a DAZN | chi è Andrea Radrizzani

(Di giovedì 13 aprile 2023) Chi è? Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’imprenditore italiano, già proprietario delin Premier League, starebbe studiando un’offerta per acquistare l’Inter. Il club nerazzurro è di proprietà della famiglia Zhang e in questi giorni sono già emerse indiscrezioni su un interesse da parte del fondo di private equity Investcorp. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Quest’ultimo, nato a Milano e al comando del club inglese dal 2017, starebbe valutando di cedere la sua partecipazione nel Leeds per poi presentare un’offerta per rilevare l’Inter tramite la sua ...Il proprietario del Leeds United, club della Premier League inglese, sta prendendo in considerazione di fare un’offerta per l’Inter dal valore stimato di 1 miliardo di euro. A portare avanti l’offerta ...