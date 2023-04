Dal 27 aprile al 26 maggio appuntamento con il Maggio Letterario di LiberEvento (Di giovedì 13 aprile 2023) CARBONIA – Cresce l’attesa per il ritorno del Festival Culturale LiberEvento 2023, annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione. Il Festival inoltre è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone e godere di una campagna pubblicitaria e promozionale. Dal 27 aprile al 26 Maggio, rispettivamente nei comuni di Carbonia e Iglesias, andrà in scena il “Maggio Letterario di LiberEvento”, speciale anteprima primaverile del Festival che con diversi appuntamenti letterari “a tu per tu con gli autori”, alcuni ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) CARBONIA – Cresce l’attesa per il ritorno del Festival Culturale2023, annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione. Il Festival inoltre è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone e godere di una campagna pubblicitaria e promozionale. Dal 27al 26, rispettivamente nei comuni di Carbonia e Iglesias, andrà in scena il “di”, speciale anteprima primaverile del Festival che con diversi appuntamenti letterari “a tu per tu con gli autori”, alcuni ...

