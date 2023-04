Da Twitter – FeralpiSalò è Serie B! La cavalcata storica dei verdeblu … (Di giovedì 13 aprile 2023) Il re del calciomercato ha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: FeralpiSalò è Serie B! La cavalcata storica dei verdeblu https://t.co/lTap2lzi0W — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 53 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) Il re del calciomercato ha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione:B! Ladeihttps://t.co/lTap2lzi0W — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 53 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... feralpisalo : ???????????????????? ????????????????’???? Siamo stati #CapaciDi scrivere la storia?? ?????????? ???? ?????????? ??? #LeonidelGarda #CuordiLeoni - Palermofficial : ???? Congratulazioni alla @feralpisalo per la promozione in @Lega_B! - armagio : Esistono i grandi club, le provinciali e i club di campanile. L'ultimo successo di questi ultimi è la #FeralpiSalò… - Valeriacredeche : RT @novarafootball: ?? NEXT MATCH ?? ? ????????????-Feralpisalò ?? Stadio Piola #ForzaNovara ??? #NovaraFC #SerieC - FRAGOLA1986 : La serie D é vicina l'anno prossimo juve feralpisalo' -