Da ''Chi ha visto Kvara?'' a Elodie: Milan - Napoli sui social (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Milan supera il Napoli per 1 - 0 nell'andata dei quarti di finale di Champions. Sui social tutta la gioia dei rossoneri e la delusione dei tifosi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilsupera ilper 1 - 0 nell'andata dei quarti di finale di Champions. Suitutta la gioia dei rossoneri e la delusione dei tifosi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Insomma: visto che le regole esistono e l'ignoranza della legge non è ammessa (anche per la Procura #FIGC), sono cu… - Marcozanni86 : Valutazioni asset in discesa, tassi d'interesse in rialzo, contrazione del credito: non date corda a chi vi vuol fa… - a_meluzzi : RT @KitemuoT: Vi ricordo che l'inizio del film 'Io sono leggenda' comincia con l'annuncio di un vaccino contro il cancro. Chi si è visto i… - SJKuba94 : @ErmetZoidsche Credi che aver visto 4 dittature in vita tua ti arroghi il diritto di venire a cagare il cazzo in Oc… - PamelaTavalazzi : E' nuvoloso, fa freddo, pioverà. #Calenda sta ripetendo la stessa scena (pietosa) già vista in passato e #Renzi for… -