Da Belen a Halle Berry | le star danno scandalo con lo spacco esagerato

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’ultima in ordine di apparizione ad averin quanto a spacchi sexy sul red carpet è stata. Agli Oscar 2023, complice un abito di Tamara Ralph dall’apertura profondissima, l’attrice ha mostrato gli slip color carne. Ma l’americana non è certo la primaa svelare l’intimo sul tappeto rosso. E ci sono persinoche le mutande non le indossano proprio. Ripercorriamo il vasto repertorio di incidenti hot agli eventi ufficiali. Le americane Bella HadidOltre alla già citata, ci sono altreche non si tirano indietro in quanto a spacchi da vertigine. La più famosa per i suoi look audaci è sicuramente Bella Hadid. Quando si tratta di look da batticuore, laha un red carpet di riferimento, quello ...