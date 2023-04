Cybersecurity, Rosato: investire in risorse e competenze (Di giovedì 13 aprile 2023) "Abbiamo bisogno di investire di più in Cybersecurity, soprattutto di investire sulle nuove forze, nuove energie e nuove risorse umane, giovani che abbiano la passione e la competenza per lavorare in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "Abbiamo bisogno didi più in, soprattutto disulle nuove forze, nuove energie e nuoveumane, giovani che abbiano la passione e la competenza per lavorare in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fillidemazz : RT @lucarallo: “Lo stato deve individuare la modalità per stare vicino alle piccole e medie imprese. Non abbiamo la mentalità di avere un a… - jooliafoto : RT @lucarallo: “Lo stato deve individuare la modalità per stare vicino alle piccole e medie imprese. Non abbiamo la mentalità di avere un a… - davide_guada81 : RT @lucarallo: “Lo stato deve individuare la modalità per stare vicino alle piccole e medie imprese. Non abbiamo la mentalità di avere un a… - socialmediacosi : RT @lucarallo: “Lo stato deve individuare la modalità per stare vicino alle piccole e medie imprese. Non abbiamo la mentalità di avere un a… - CyberSecHub0 : RT @lucarallo: “Lo stato deve individuare la modalità per stare vicino alle piccole e medie imprese. Non abbiamo la mentalità di avere un a… -