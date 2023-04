(Di giovedì 13 aprile 2023) Tramite il proprio profilo Instagram, laha parlato del momento dell’Inter e spiegato certe sue decisioni. MENTALITÀ – Ha deciso di parlare anche ladopo la vittoria dell’Inter in Champions League. Queste le parole del post su Instagram: «Benfica-Inter 0-2. Contro ogni pronostico l’Inter vince e convince a Lisbona, ci troviamo ora in una situazione alquanto ambigua. Siamo quinti in campionato e arrabbiati perché questa posizione non è consona alla rosa che abbiamo. D’altro canto siamo in semifinale di Coppa Italia con una partita di ritorno alla portata da giocare in casa. Incredibilmente ci troviamo nelle prime otto d’Europa con un risultato nella gara d’andata che ci fa più che ben sperare. L’andamento altalenante tra coppa e campionato è la dimostrazione che con il giusto approccio e con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - fcin1908it : Inter, la Curva Nord sceglie il suo leader e gli manda un messaggio: 'Abbiamo bisogno di te' - marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Abbiamo apprezzato le scuse di Lukaku. La prestazione del giocatore è stata positiva, ha pecca… - internewsit : Curva Nord: «La squadra ha bisogno di chiunque tifi Inter!» - - spondainter : ?? Comunicato ufficiale della Curva Nord sulla stagione e sul post Champions. AVANTI INTER ???????? Seguiteci per gli… -

Tornato all'Inter dopo una deludente stagione al Chelsea, Lukaku non è mai stato quello che due anni fa ha riportato lo scudetto a Milano. Big Rom ha la fiducia della, ma deve guadagnarsi la riconferma da parte della società'Immenso bisogno di te, dei tuoi gol, della tua leadership. Avanti Romelu, laè con te'. Un messaggio chiaro, quello della ...Queste le informazioni utili ai tifosi Crociati, che domani sera saranno in trasferta a Modena, per raggiungere il Settore Ospiti () dello stadio Alberta Braglia. Per chi arriva in auto o ......messo le mani tra i capelli quando ha appreso dai giornali che nel punto in cui sorge la sua casa è stato previsto l'ultimo tratto del ponte pedonale con il quale i tifosi accederanno alla...

La Curva Nord: "Situazione ambigua, ma la decisione di stare vicino a mister e squadra si è rivelata... Fcinternews.it

Dopo la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Champions League dell'Inter in casa del Benfica (0-2, reti di Barella e Lukaku) la Curva Nord ha voluto esprimere alcune valutazioni su quanto ...Ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, è intervenuto l'ex attaccante della Lazio e storico capitano Tommaso Rocchi per ...