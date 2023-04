Cuneo fiscale, il viceministro Leo: “Da maggio il taglio raddoppia. Tuteliamo il potere d’acquisto delle famiglie” (Di giovedì 13 aprile 2023) Scatterà già dal mese di maggio l’ulteriore taglio del Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito medio-basso deciso dal governo in sede di Def. Ad annunciarlo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, spiegando che la misura, sulla quale sono stati stanziati 3 miliardi per i prossimi sette mesi del 2023, è «un intervento molto importante per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie in una fase in cui l’inflazione resta ancora elevata». Insomma, «l’intervento sul Cuneo è soprattutto una risposta al caro-vita». Leo: «Da maggio raddoppia il taglio del Cuneo fiscale» Intervistato dal Corriere della Sera, Leo ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Scatterà già dal mese dil’ulterioredelper i lavoratori dipendenti con reddito medio-basso deciso dal governo in sede di Def. Ad annunciarlo è stato ilall’Economia, Maurizio Leo, spiegando che la misura, sulla quale sono stati stanziati 3 miliardi per i prossimi sette mesi del 2023, è «un intervento molto importante per tutelare ilin una fase in cui l’inflazione resta ancora elevata». Insomma, «l’intervento sulè soprattutto una risposta al caro-vita». Leo: «Daildel» Intervistato dal Corriere della Sera, Leo ha ...

