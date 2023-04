Ct Club Italia: 'Ituma era forte nel fisico e nella mente. Potenza pura. Mi sento impotente' (Di giovedì 13 aprile 2023) Era una promessa del volley azzurro Julia Ituma , l'opposto della Igor Novara morta all'alba a Istanbul dove ieri sera aveva giocato con la sua squadra una gara di Champions league contro le turche ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Era una promessa del volley azzurro Julia, l'opposto della Igor Novara morta all'alba a Istanbul dove ieri sera aveva giocato con la sua squadra una gara di Champions league contro le turche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : No,ha diretto bene.Oliver,quello che aveva il bidone di immondizia al posto del cuore, evoca per i tifosi della Juv… - Open_gol : Ituma giocava nella Igor Gorgonzola Novara, la stessa squadra di Paola Egonu fino al 2019. In lei il suo ex dt nel… - gabry_900 : RT @emaxstatman: Marcelo Lippi for Juventus: ?? 5× Scudetto ?? 4× Supercoppa ?? 1× Coppa Italia ?? 1× UEFA Super Cup ?? 1× Champions League ?? 1… - elytonni : RT @La_Bianconera: 'La #Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la feriscono!' [Marcello #Lippi] Tanti auguri all'allenatore… - LoDrastico : @ExiledRomanista Ragazzo cresciuto e formato totalmente in Italia. Comunque Cherki è potenzialmente un giocatore da… -