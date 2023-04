Crolla un ponte nella Colombia centrale: morti due poliziotti (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ponte El Alambrado, che collega i dipartimenti di Quindio e Valle del Cauca, nella Colombia centrale, e' Crollato mercoledi', uccidendo due poliziotti che viaggiavano su un camion. 15 persone sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) IlEl Alambrado, che collega i dipartimenti di Quindio e Valle del Cauca,, e'to mercoledi', uccidendo dueche viaggiavano su un camion. 15 persone sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mapicar : Non avevamo dubbi. Chi ci salirà sul ponte fatto dai mafiosi ? Attenzione che crolla dopo poco. - Matteoiscrying : dei legami rotti esiston davvero oppure no? se un ponte crolla e rimane sul suolo rimane davvero oppure no? - dalgianmaria : @valdi_valdo Mi chiedo cosa ci guadagni il cittadino danneggiato da un errore medico con una condanna penale. Vogli… - Salepepe14 : India, crolla il ponte di recente costruzione: “Realizzato con materiali scadenti” - AndyCage69 : @Lorellastelle Stanno a lamentarsi che 'troppi soldi non ci servono'. Poi crolla un ponte eehh autistrade fatiscent… -