Cristina Scuccia all’Isola 2023, l’ex suora ha un segreto: “In paese lo sanno tutti” (Di giovedì 13 aprile 2023) La prima volta che è apparsa sugli schermi televisivi, Cristina Scuccia si è guadagnata la benevolenza immediata del pubblico italiano. Non è passata inosservata, ed è stata oggetto di sincero affetto, la giovane suora dall’ugola d’oro rivelazione del talent The Voice of Italy. Così apprezzata da vincere il talent show canoro nell’edizione del 2014. Da allora le cose sono molto cambiate. Dopo la partecipazione al programma tv, Cristina Scuccia ha rivoluzionato la propria vita. Tolto il velo e rinunciato ai voti, si è trasferita in Spagna dove, per un po’, ha lavorato come cameriera. Adesso l’ex suora ha deciso di tornare sullo schermo, per tentare la carriera da cantante e, al suo fianco, sembra esserci anche un fidanzato. Cristina ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) La prima volta che è apparsa sugli schermi televisivi,si è guadagnata la benevolenza immediata del pubblico italiano. Non è passata inosservata, ed è stata oggetto di sincero affetto, la giovanedall’ugola d’oro rivelazione del talent The Voice of Italy. Così apprezzata da vincere il talent show canoro nell’edizione del 2014. Da allora le cose sono molto cambiate. Dopo la partecipazione al programma tv,ha rivoluzionato la propria vita. Tolto il velo e rinunciato ai voti, si è trasferita in Spagna dove, per un po’, ha lavorato come cameriera. Adessoha deciso di tornare sullo schermo, per tentare la carriera da cantante e, al suo fianco, sembra esserci anche un fidanzato....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'#Isola ?????? - fanpage : Cristina Scuccia, fino a qualche mese fa conosciuta come suor Cristina, sarebbe fidanzata - 361_magazine : #CristinaScuccia è fidanzata? Esplode il gossip prima dell’#Isoladeifamosi - PasqualeMarro : #IsoladeiFamosi: “Cristina Scuccia (ex suora) è fidanzata…” - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia: Single o Fidanzata? La verità svelata in Honduras all'Isola dei Famosi 2023' #gfvip… -