Cristina D’Avena, il singolo ‘Ti cercherò (Genshin Impact)’ segna il debutto nel mondo dei videogiochi (Di giovedì 13 aprile 2023) È il brano Ti cercherò (Genshin Impact)a segnare il debutto di Cristina D’Avena nel mondo dei videogiochi. Il singolo, da venerdì 14 aprile, celebra infatti il successo del videogioco più popolare degli ultimi anni e vede D’Avena nei panni di autrice oltre che interprete. Per l’occasione, la cantante bolognese spinge su toni epici e coinvolgenti raggiungendo registri di rara intensità, capaci di emozionare anche gli ascoltatori più esigenti. Cover da Ufficio Stampa “Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa”, commenta Cristina D’Avena. “Quando me l’hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di Genshin ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 aprile 2023) È il brano TiImpact)are ildineldei. Il, da venerdì 14 aprile, celebra infatti il successo del videogioco più popolare degli ultimi anni e vedenei panni di autrice oltre che interprete. Per l’occasione, la cantante bolognese spinge su toni epici e coinvolgenti raggiungendo registri di rara intensità, capaci di emozionare anche gli ascoltatori più esigenti. Cover da Ufficio Stampa “Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa”, commenta. “Quando me l’hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngyKenobi : Ma in che senso Cristina D'Avena ha scritto una canzone per Genshin Impact io sto volando altissimo - maarselyne : RT @gingerfatui: raga ma in che senso stanotte a mezzanotte cristina d’avena fa uscire una canzone su genshin scusate io sto ridendo https:… - aboutoblivion : RT @gingerfatui: raga ma in che senso stanotte a mezzanotte cristina d’avena fa uscire una canzone su genshin scusate io sto ridendo https:… - sylvenon : RT @scarableps: Il glitch della simulazione che ha portato cristina d’avena a scrivere una canzone su genshin Impact non era nel mio bingo… - H0RIZVN : questo crossover cristina d'avena x genshin impact è stato qualcosa di molto inaspettato -