Cristiano Ronaldo caccia Garcia | l’Al-Nassr resta senza allenatore Ecco cosa è successo

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha fattore Rudidalla panchina del. Il tecnico francese, secondo quanto riportato da Marca, lascerà Riad, poiché ritenuto il principale responsabile dei risultati (scadenti) della squadra saudita in cui milita il campione portoghese., attualmente, è secondo in classifica e deve recuperare tre punti al-Ittihad. I rapporti tra i giocatori enon erano dei migliori già da qualche tempo. Ma a far scattare, che secondo il Mirror ha “pieni poteri decisionali, anche sulla direzione tecnica”, è stato il commento dell’exdella Roma, dopo la sconfitta in semifinale proprio contro-Ittihad: ...

... stamani in edicola, si concentra sull'esonero di Rudi Garcia da allenatore dell' Al - Nassr , provvedimento dietro al quale c'è lo zampino di, che ha avuto un peso molto rilevante ...... per tanti anni collega di campo - e di riunioni all'Uefa - del massimo dirigente della società di Lisbona che ha lanciato al grande calcio anche un certo. Non perderti le ...Non è un caso che dalla Spagna rimbalzino voci sullo Special One, presunto oggetto del desiderio dell' Al Nassr , club saudita dove da un po' milita anche: cento milioni per lui in ...

Chi non conosce Cristiano Ronaldo forse il giocatore più conosciuto al mondo, ha militato in tutte le maggiori squadre europee e anche nella Juventus, ora in forza al Al-Nassr in Arabia Saudita.Lo storico medico bianconero, ora direttore dell’Isokinetic di Torino, racconta la storia del suo collega oggi a capo del club di Lisbona, avversario di stasera in Europa League ...