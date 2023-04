Criminalità | Sciarra | ' rispetto dignità persone non significa indebolire contrasto**

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La giustizia penale è come un ponte tibetano, esile ma forte. Mi sono immaginata la Corte costituzionale su questo ponte tibetano, c'è il passaggio da una realtà dura, la giusta sanzione inflitta a chi ha sbagliato, e ildelladella persona che sta scontando una pena. Intervenendo sulla modalità di esecuzione della pena si dimostra anche che non c'è un disegno di indebolimento dei criteri" nella lotta alla criminalità organizzata che "devono restare forti, ma c'è anche il punto di vista dei diritti che è il punto di vista di questa Corte". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana, nella conferenza stampa al termine della relazione sull'attività della Consulta del 2022.

