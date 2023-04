Crescita, cuneo fiscale e debito. Il Def di Giorgetti e Meloni alla prova dei numeri (Di giovedì 13 aprile 2023) Prudenza e ancora prudenza. Il Documento di economia e finanza appena approvato dal governo di Giorgia Meloni, vuole essere questo. Il senso del provvedimento che getta le basi della prossima manovra, è contenuto nell’introduzione firmata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Un testo che ha già incassato un primo sì dell’Europa, nell’attesa di un esame più approfondito. Sebbene le previsioni sul Pil contenute nel Def “siano prudenti, rimane confermata la volontà e l’ambizione di questo governo riguardo alla Crescita dell’economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza della Crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione”, ha scritto il responsabile di Via XX Settembre. Secondo Giorgetti, è “del ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Prudenza e ancora prudenza. Il Documento di economia e finanza appena apto dal governo di Giorgia, vuole essere questo. Il senso del provvedimento che getta le basi della prossima manovra, è contenuto nell’introduzione firmata dal ministro dell’Economia, Giancarlo. Un testo che ha già incassato un primo sì dell’Europa, nell’attesa di un esame più approfondito. Sebbene le previsioni sul Pil contenute nel Def “siano prudenti, rimane confermata la volontà e l’ambizione di questo governo riguardodell’economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza dellasegnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione”, ha scritto il responsabile di Via XX Settembre. Secondo, è “del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franc86esco : RT @ElenaChiorino: Varato il primo Documento di Economia e Finanza del Governo Meloni. Un documento che traccia la rotta per il futuro dell… - i_pmt : RT @aperegina61: #Def, ok del cdm: il governo taglia ancora il cuneo fiscale per “moderare la crescita dei salari” (che sono al palo). Cres… - nebenet : RT @v_m_a_x_i_m_o: Il governo #Meloni fermerà la crescita dei salari. La prima domanda, quale crescita esattamente che non crescono da 30a… - D0tina : RT @scannavo: Il #GovernoMeloni dice che è necessaria la 'moderazione salariale'. Se non fosse drammatico farebbe quasi ridere. https://t.… - ZenatiDavide : Sabella, il taglio del cuneo fiscale non basta. Calo potere d’acquisto non è transitorio: Il potere d’acquisto è sc… -