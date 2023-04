Craig Breen perde la vita in un test pre-Rally di Croazia (Di giovedì 13 aprile 2023) Craig Breen ha perso la vita in un incidente avvenuto durante i test in vista del Rally della Croazia, quarto appuntamento del Mondiale Rally WRC. Lo ha annunciato il team ufficiale Hyundai Moyorsport, per il quale il 33enne pilota irlandese era tornato a correre quest’anno dopo una sola stagione alla Ford. Nell’incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, il suo copilota James Fulton è rimasto illeso. Ancora da chiare le circostanze della tragedia, avvenuta tra le località di Stari Golubovec e Lobor, in una regione montuosa una quarantina di chilometri a nord della capitale croata Zagabria. Breen sarebbe morto sul colpo, nell’impatto della sua Hyundai contro una staccionata (un palo sarebbe penetrato nell’abitacolo) a lato della sede stradale. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)ha perso lain un incidente avvenuto durante iin vista deldella, quarto appuntamento del MondialeWRC. Lo ha annunciato il team ufficiale Hyundai Moyorsport, per il quale il 33enne pilota irlandese era tornato a correre quest’anno dopo una sola stagione alla Ford. Nell’incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, il suo copilota James Fulton è rimasto illeso. Ancora da chiare le circostanze della tragedia, avvenuta tra le località di Stari Golubovec e Lobor, in una regione montuosa una quarantina di chilometri a nord della capitale croata Zagabria.sarebbe morto sul colpo, nell’impatto della sua Hyundai contro una staccionata (un palo sarebbe penetrato nell’abitacolo) a lato della sede stradale. Il ...

