Craig Breen | il pilota di rally morto in incidente in Croazia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lutto nel mondo deiper la scomparsa di. Ilirlandese èa seguito di unstradale durante i test prima deldi, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato Wrc. Come riportato dai media croati, l’è avvenuto alle 12.40 sulla strada provinciale 2201 in località Lobor, un piccolo comune della regione di Krapina e dello Zagorje. La Hyundai i201 diè finita contro un palo di legno che ha impattato la parte anteriore sinistra dell’auto. Nulla da fare per, mentre il navigatore James Fulton è rimasto illeso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

