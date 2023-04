Craig Breen | il pilota di rally morto in incidente in Croazia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Dramma nel WRC: è morto Craig Breen Il pilota della Hyundai è stato vittima di un incidente nei test che anticipano… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Tragedia nel mondo del rally: è morto Craig Breen in un test sulla Hyundai - - 58_andy : Craig Breen?? I rallysti nell'ambito delle 4 ruote sono tra i piloti che meritano più rispetto, perché sono probabil… - Roberta07love : Il pilota ufficiale Hyundai WRC Craig Breen è morto a seguito di un tragico incidente durante i test pre event dell… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Riposa in pace ?????? -

Lutto nel mondo dei rally per la scomparsa di. Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e valido come quarta prova del campionato Wrc. ...Le ricostruzioni ci diranno della dinamica esatta, di come la Hyundai i20 Rally1 diha concluso la sua corsa contro una staccionata, mentre il pilota irlandese - navigato da James Fulton - si stava preparando con un test sulle strade croate al ritorno in prova speciale, ...Un 13 aprile scioccante per il mondo non solo dei rally, ma anche per tutto l'automobilismo., 33enne pilota Hyundai , è deceduto in seguito ad un incidente nel corso di un test in Croazia. Immediata la reazione tra i colleghi, tra preghiere e sgomento. Guarda anche Mondiale...

Morto il pilota di rally Craig Breen in un incidente in Croazia durante un test: illeso il navigatore Fulton Virgilio Notizie

E, soprattutto, molto, molto veloce. Craig Breen è stato questo, tutto questo, ma tanto altro. E viene francamente difficile anche solo pensare che in una giornata uggiosa di primavera, Craig, se ne ...La Hyundai del pilota irlandese ha colpito un palo della luce uscendo di strada durante una prova privata Una notizia tragica è arrivata dalla Croazia, dove in questi… Leggi ...