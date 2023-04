Cracker con farina di insetti: come riconoscerli? Ecco quale marca li produce (Di giovedì 13 aprile 2023) come ben sappiamo, l’Unione Europea ha da poco lasciato campo libero alla produzione di alimenti con farina di insetti. Certamente questa novità non piacerà a tutti ma pare che presto o tardi dovremo abituarci. Stanno per entrare in commercio, infatti, i Cracker con farina di insetti e alcune aziende si stanno già mettendo in moto per realizzarli. Bruxelles, infatti, sta cercando di integrare i prodotti fatti con farina di insetto anche nel resto dell’Europa. Per essere più precisi possibile bisogna dire che a norma, secondo l’Europa, è la farina sgrassata parzialmente di Acheta domesticus conosciuto più comunemente con il nome di grillo. È quindi legale commerciare la farina di grilli e tutti i suoi derivati. Un passaggio necessario, ... Leggi su donnaup (Di giovedì 13 aprile 2023)ben sappiamo, l’Unione Europea ha da poco lasciato campo libero alla produzione di alimenti condi. Certamente questa novità non piacerà a tutti ma pare che presto o tardi dovremo abituarci. Stanno per entrare in commercio, infatti, icondie alcune aziende si stanno già mettendo in moto per realizzarli. Bruxelles, infatti, sta cercando di integrare i prodotti fatti condi insetto anche nel resto dell’Europa. Per essere più precisi possibile bisogna dire che a norma, secondo l’Europa, è lasgrassata parzialmente di Acheta domesticus conosciuto più comunemente con il nome di grillo. È quindi legale commerciare ladi grilli e tutti i suoi derivati. Un passaggio necessario, ...

