Covid: la variante Arturo più infettiva di Kraken. In India 8000 contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 13 aprile 2023) La nuova sottovariante XBB.1.16 , soprannominata Arcturus o Arturo , legata a un forte aumento dei casi di Covid-19 registrato nell’ultimo mese in India, potrebbe essere 1,2 volte più contagiosa della... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 aprile 2023) La nuova sottoXBB.1.16 , soprannominata Arcturus o, legata a un forte aumento dei casi di-19 registrato nell’ultimo mese in, potrebbe essere 1,2 volte piùosa della...

