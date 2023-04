Covid | la variante Arturo in India | 8000 contagi nelle ultime 24 ore Colpisce i più piccoli Nuovi sintomi agli occhi

(Di giovedì 13 aprile 2023) In aumento i casi diin: si tratta della cosiddetta “” che staando moltissimi bambini, anche i più. Secondo il ministero alla Salute, il Paese ha registrato 7.830positivi24 ore, la cifra più alta degli ultimi sette mesi. Mentre la scorsa settimana l’ha registrato un aumento dei casi di-19 del 70%, con un totale di oltre 36mila casi settimanali. Iche i casi mostrano somigliano a quelli di una congiuntivite allergica: a essere colpiti sono soprattutto gli, con disturbi fastidiosi come rossore, bruciore e e prurito. Il nome ufficiale dellaè “XBB.1.16”, una ...

Una nuova, Arcturus, è stata trovata rilevata in 22 Paesi. Lo stesso ceppo del virus ha costretto l' India a ripristinare alcune delle sue leggi sulle mascherine e a eseguire esercitazioni nei ..., il nuovo sintomo dellaArturo ., la nuova ondata in India per la'Arturo'. Come riportato da 'Repubblica', a differenza di Europa e Stati Uniti dove l'emergenza ...Si tratta della prima vittima per laH3N8: finora sono stati tre i casi confermati di infezione umana da virus dell'influenza A/H3N8, gli altri due successivamente guariti. Ilormai è ...

Nell’ultima settimana in India i casi di Covid sono aumentati del 70% rispetto a sette giorni prima. La colpa è da attribuire alla nuova variante Arturo, che ha portato il gigante asiatico ad avere il ...Il Covid non è ancora un capitolo chiuso in 22 Paesi del mondo, in India addirittura si è ritornati all'obbligo di mascherina. L'aumento del numero dei contagi è da impuntare a una nuova variante di ...