Covid, la battaglia legale sui vaccini si gioca in Germania Nei tribunali tedeschi 185 cause sulle reazioni avverse (Di giovedì 13 aprile 2023) Davanti ai tribunali tedeschi pendono almeno 185 cause civili per presunti danni da vaccinazione contro il Coronavirus. Uno dei vaccini considerato è il famoso Comirnaty, denominato volgarmente Biontech/Pfizer... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 aprile 2023) Davanti aipendono almeno 185civili per presunti danni da vaccinazione contro il Coronavirus. Uno deiconsiderato è il famoso Comirnaty, denominato volgarmente Biontech/Pfizer... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiammenegliocch : la mia battaglia contro il covid non si è ancora conclusa - rosadamato634 : Non a caso della trasparenza su quei contratti e della necessità di capire sino in fondo costi e ricavi delle vacci… - monissotic : RT @monfeliangelo: @CathVoicesITA Emergenza ambientale!? come sul covid stanno silenziando degli scienziati che allego qui. I quali negano… - OMPM20 : RT @monfeliangelo: @CathVoicesITA Emergenza ambientale!? come sul covid stanno silenziando degli scienziati che allego qui. I quali negano… - Scontrosadrya : RT @monfeliangelo: @CathVoicesITA Emergenza ambientale!? come sul covid stanno silenziando degli scienziati che allego qui. I quali negano… -