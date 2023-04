Countdown al via, tra 100 giorni Mondiali di scherma a Milano (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano (ITALPRESS) – E' partito ufficialmente il Countdown per i Mondiali 2023 di scherma in programma dal 22 al 30 luglio presso l'Allianz MiCo Milano. La Galleria Vittorio Emanuele II ha ospitato l'accensione del Countdown Clock, evento ufficiale in vista dell'evento internazionale, presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023 Marco Fichera, dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, del Vice Presidente CONI Claudia Giordani, del Presidente della Federazione Italiana scherma Paolo Azzi con la partecipazione di Margherita Granbassi ed Elisa Di Francisca. “Tra 100 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)(ITALPRESS) – E' partito ufficialmente ilper i2023 diin programma dal 22 al 30 luglio presso l'Allianz MiCo. La Galleria Vittorio Emanuele II ha ospitato l'accensione delClock, evento ufficiale in vista dell'evento internazionale, presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente del Comitato Organizzatore2023 Marco Fichera, dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune diMartina Riva, del Vice Presidente CONI Claudia Giordani, del Presidente della Federazione ItalianaPaolo Azzi con la partecipazione di Margherita Granbassi ed Elisa Di Francisca. “Tra 100 ...

