Costa Toscana | precipita in mare dalla nave da crociera | morto un 18enne tedesco

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un giovane passeggero di nazionalità tedesca èto in, della compagniaCrociere. Ilè finito in acqua, per cause ancora da accertare, intorno alle 19.30, quando laera a circa 7 miglia dal porto di Civitavecchia, 70 chilometri a nord di Roma. L’allarme a bordo sarebbe scattato immediatamente, secondo quanto riferisce Ansa. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco, che hanno individuato e recuperato il corpo. La, gemella dellaSmeralda, è entrata in servizio a marzo del 2022, sebbene già a febbraio dello stesso anno sia stata utilizzata come palco secondario nell’ambito del Festival di Sanremo ...

0766news_TripTv : ?? Cade in mare dalla Costa Toscana e muore: cadavere recuperato al largo di Civitavecchia ???? Leggi l'articolo ??… - mag_ship : Tragedia sulla #CostaToscana: uomo cade in mare e muore al largo di Civitavecchia

