“Così il cibo si è moltiplicato”. Madonna di Trevignano, la veggente e il racconto sul ‘miracolo’ (Di giovedì 13 aprile 2023) In questi giorni si sta parlando molto della curiosa vicenda della Madonna di Trevignano e della sedicente santona che ne ha preso le redini e soprattutto la popolarità. La donna, Gisella Cardia, in queste ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune accuse molto pesanti. In primis le è stato contestato, pubblicamente da un suo ex amico, di essersi appropriata di alcune donazioni. Un uomo ad esempio, un fedele pentito, Luigi Avella, ha donato ben 123mila euro alla donna senza aver avuto indietro neanche un centesimo. La donna, che in realtà si chiama Maria Giuseppa Scarpulla, si sta difendendo come può, sopratutto ora che indagano la procura di Civitavecchia e la diocesi di Civita Castellana. E in queste ore è emerso un altro dettaglio molto… gustoso (ci permetterete il gioco di parole, Ndr). La donna infatti si è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) In questi giorni si sta parlando molto della curiosa vicenda delladie della sedicente santona che ne ha preso le redini e soprattutto la popolarità. La donna, Gisella Cardia, in queste ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune accuse molto pesanti. In primis le è stato contestato, pubblicamente da un suo ex amico, di essersi appropriata di alcune donazioni. Un uomo ad esempio, un fedele pentito, Luigi Avella, ha donato ben 123mila euro alla donna senza aver avuto indietro neanche un centesimo. La donna, che in realtà si chiama Maria Giuseppa Scarpulla, si sta difendendo come può, sopratutto ora che indagano la procura di Civitavecchia e la diocesi di Civita Castellana. E in queste ore è emerso un altro dettaglio molto… gustoso (ci permetterete il gioco di parole, Ndr). La donna infatti si è sempre ...

