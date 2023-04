Cosa si sa della morte della pallavolista Julia Ituma a Istanbul (Di giovedì 13 aprile 2023) Cosa sia successo all’interno e all’esterno di quella stanza d’hotel a Istanbul, in Turchia, non è stato ancora chiarito. Julia Ituma però è morta, è precipitata dal sesto piano della struttura che ospitava l’Igor Novara. Mercoledì sera lei e le sue compagne avevano giocato il ritorno della semifinale di Champions League di pallavolo contro l'Eczacibasi (vittoria per 3-0 delle turche). Il corpo della diciottenne (avrebbe compiuto 19 anni l’8 ottobre) è stato trovato alle 5,30 di questa mattina riverso nel parcheggio davanti all’hotel. Non è stata ancora resa nota l'ora della morte. Julia Ituma era arrivata all’inizio di questa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023)sia successo all’interno e all’esterno di quella stanza d’hotel a, in Turchia, non è stato ancora chiarito.però è morta, è precipitata dal sesto pianostruttura che ospitava l’Igor Novara. Mercoledì sera lei e le sue compagne avevano giocato il ritornosemifinale di Champions League di pallavolo contro l'Eczacibasi (vittoria per 3-0 delle turche). Il corpodiciottenne (avrebbe compiuto 19 anni l’8 ottobre) è stato trovato alle 5,30 di questa mattina riverso nel parcheggio davanti all’hotel. Non è stata ancora resa nota l'oraera arrivata all’inizio di questa ...

