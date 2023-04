"Cosa ha sulla nuca?": il dettaglio sul neonato che scatena i fan della Ramazzotti | Guarda (Di giovedì 13 aprile 2023) Aurora Ramazzotti si gode il suo piccolo Cesare e la nuova vita da mamma con il cuso compagno Goffredo. Nelle ultime ore la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker sui social ha raccontato questi primi giorni con la "nuova famiglia". E ha mostrato anche il piccolino ai suoi fan. Il bimbo infatti è già diventato una star dei social. Dal pisolino con papà alla manina stretta con quella della mamma, tutte foto e stories che stanno raccontando minuto per minuto la vita del piccolo Cesare. Ma i fan della Ramazzotti hanno notato qualCosa di strano sulla sua nuca: "È un capellone", ha scritto qualcuno sui social. E il commento ha richiamato l'attenzione della Ramazzotti che di fatto ha risposto così a uno degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Aurorasi gode il suo piccolo Cesare e la nuova vita da mamma con il cuso compagno Goffredo. Nelle ultime ore la figlia di Erose di Michelle Hunziker sui social ha raccontato questi primi giorni con la "nuova famiglia". E ha mostrato anche il piccolino ai suoi fan. Il bimbo infatti è già diventato una star dei social. Dal pisolino con papà alla manina stretta con quellamamma, tutte foto e stories che stanno raccontando minuto per minuto la vita del piccolo Cesare. Ma i fanhanno notato qualdi stranosua: "È un capellone", ha scritto qualcuno sui social. E il commento ha richiamato l'attenzioneche di fatto ha risposto così a uno degli ...

