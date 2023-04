Cosa è successo a Szczesny e perché é stato sostituito: portiere della Juventus in lacrime (Di giovedì 13 aprile 2023) Minuto 42? di Juventus-Sporting Lisbona, match valevole per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023. Wojciech Szczesny sventa l’ennesima opportunità dei lusitani, dominanti nella seconda parte della prima frazione di gioco, quindi i compagni di squadra gli si fanno vicini. Il portiere non sta bene. Ma cos’è successo? Il polacco, come si è visto nel replay, prima di chiedere il cambio, si è toccato a livello del petto e ha dato la sensazione di avere sofferto di un lieve mancamento. L’ex estremo difensore di Roma e Arsenal ha lasciato il campo sui suoi piedi, un aspetto che potrebbe essere positivo, ma lo ha fatto in lacrime. Non è ancora dato a sapersi Cosa sia successo esattamente al classe 1990 ma, ovviamente, il campanello d’allarme è ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Minuto 42? di-Sporting Lisbona, match valevole per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023. Wojciechsventa l’ennesima opportunità dei lusitani, dominanti nella seconda parteprima frazione di gioco, quindi i compagni di squadra gli si fanno vicini. Ilnon sta bene. Ma cos’è? Il polacco, come si è visto nel replay, prima di chiedere il cambio, si è toccato a livello del petto e ha dato la sensazione di avere sofferto di un lieve mancamento. L’ex estremo difensore di Roma e Arsenal ha lasciato il campo sui suoi piedi, un aspetto che potrebbe essere positivo, ma lo ha fatto in. Non è ancora dato a sapersisiaesattamente al classe 1990 ma, ovviamente, il campanello d’allarme è ...

