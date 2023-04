Cosa è successo a Szczesny e perché è stato sostituito | portiere della Juventus in lacrime

(Di giovedì 13 aprile 2023) Minuto 42? di-Sporting Lisbona, match valevole per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023. Wojciechsventa l’ennesima opportunità dei lusitani, dominanti nella seconda parteprima frazione di gioco, quindi i compagni di squadra gli si fanno vicini. Ilnon sta bene. Ma cos’è? Il polacco, come si è visto nel replay, prima di chiedere il cambio, si è toccato a livello del petto e ha dato la sensazione di avere sofferto di un lieve mancamento. L’ex estremo difensore di Roma e Arsenal ha lasciato il campo sui suoi piedi, un aspetto che potrebbe essere positivo, ma lo ha fatto in. Non è ancora dato a sapersisiaesattamente al classe 1990 ma, ovviamente, il campanello d’allarme è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e “a… - ProVitaFamiglia : ?? ESCLUSIVA – Parla la maestra sospesa per aver pregato: «Ecco cosa è successo» Leggi qui la nostra intervista all… - MSF_ITALIA : #Mediterraneo ??440 persone, tra cui donne e bambini, viaggiavano su un peschereccio senza più benzina, nè cibo, n… - chiamatemi_G : @BenedettaMetel1 @bengoal85 Tu vivi con loro che sai cosa è successo? - AntAnt1vinovivo : RT @lamogliediluzin: Questo pomeriggio verso le 18:30 mi sono innamorata. È successo a un semaforo nel tempo tra un rosso e un verde. É cos… -

Cos'èPaura, unache non mi era mai successa, facevo fatica anche a respirare, un po' di ansia e paura, ma ora sto molto meglio". I complimenti Tek sta abbastanza bene, con sorrisone ...Le lacrime Ho provato paura, non mi è mai: facevo fatica a respirare. Ora sto molto meglio. Le parate di Perin Gliel'hanno tirata addosso. Gli ho fatto i complimenti, anche perché è un ...MaSzczesny, la mano sul petto Non è chiara la dinamica, ma la preoccupazione dei tifosi è emersa soprattutto perché il n.1 dei bianconeri prima di chiedere il cambio si è toccato il ...

Szczesny chiede il cambio: cosa è successo durante Juventus ... Goal.com

Lo ha fatto piangendo, consolato da compagni e avversari. Ma cosa è successo Non è chiara la dinamica, ma la preoccupazione dei tifosi è emersa soprattutto perché il n.1 dei bianconeri prima di ...Max Allegri si gode il successo sullo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti ... In conferenza c'è stato modo di parlare dei singoli, dai portieri a Vlahovic, passando per Pogba: "La cosa più ...