Unad'appello federale negli Stati Uniti ha confermato per il momento l'accesso alla pillola abortiva Mifepristone (nota in italia come RU486), ma ha ridotto il periodo di gravidanza in cui il ...Unad'appello federale degli Stati Uniti ha approvato temporaneamente, a condizioni rigorose, l'utilizzo della pillola abortiva. Un gruppo di tre giudici dellad'Appello del Quinto Circuito di New Orleans si è pronunciato per mantenere il Mifepristone disponibile ma con regole più severe che includono l'obbligo di appuntamenti di persona con i medici ...... "Mosca paghi 5 miliardi a Naftogaz" Il tribunale arbitrale presso lapermanente di arbitrato ...condanna degli Stati Uniti e dei suoi alleati e ha segnato un'altra flessione nelle relazioni- ...

Corte Usa approva temporaneamente la pillola abortiva

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha approvato temporaneamente, a condizioni rigorose, l'utilizzo della pillola abortiva. Un gruppo di tre giudici della Corte ...La sentenza della Corte federale fa marcia indietro rispetto alla proibizione decisa la scorsa settimana da un tribunale in Texas. Ora il caso potrebbe arrivare alla Corte suprema ...