CorSport | Napoli scudetto più ‘piccolo’ con semifinale Milan-Inter

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè vicinissimo a vincere lodopo 33 anni, ma unapotrebbe oscurare la vittoria del titolo. Corriere dello Sport oggi in edicola si si sofferma anche sulla possibilità che ilnon passi il turno di Champions League, visto che gli azzurri hanno perso la sfida di andata contro i rossoneri. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il confronto trarischia di essere il banco di prova delle reali ambizioni azzurre. Non solo perché con le dueesi in, lodi Spalletti apparirebbe più piccolo. Ma perché la strabordante quanto incostante qualità rossonera è il muro davanti a cui si arresta l’armonia del palleggio azzurro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: il segreto di Pulcinella è che senza #Osimhen il #Napoli perde gol e tanto altro. Malgrado… - CorSport : ?? #Napoli, caso #Osimhen: la Finanza indaga su Manzi al Lille?? - Salvo24saltato : RT @capuanogio: Zazzaroni sul #CorSport: il segreto di Pulcinella è che senza #Osimhen il #Napoli perde gol e tanto altro. Malgrado questo… - oocNATIxVINCERE : @CorSport Il rumeno ha avuto un bidone dell’immondizia al posto del cuore, menomale che per il Napoli c’è il ritorno per riscattarsi -

Sul. Il bravo Meret prova a intercettare il tiro di Bennacer e non ce la fa. Lo stellare ... Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, nel commento a Milan -1 - 0 di ....... L'arbitro è passato dalla tolleranza su falli da giallo a una produzione ingiustificata di ammonizioni. Maignan è l'Osimhen di Pioli Db Milano 12/04/2023 - Champions League / Milan -...Il Corriere dello Sport scrive: 'Non sufficiente la partita di Kovacs, sotto gli occhi del designatore Uefa, Rosetti: metro di giudizio assolutamente sballato e non uniforme (illamenta uno ...

CorSport si interroga: sicuri che il 4-3-3 sia l'unico modo di ... CalcioNapoli24

La partita di ieri sera contro il Napoli è ancora negli occhi di tutti così come la tensione che dovrà guidare i rossoneri sia in campionato contro il Bologna che nel ritorno ...“Euro 2032, il dossier Figc: 10 città, isola compresa. Ecco perchè Palermo va in 'panchina'”, titola il Corriere dello Sport. Il progetto è ambizioso: ottenere l’Europeo del 2032 e poi lavorare a test ...