Corriere dello Sport – “c’è anche la Juve sulla punta del PSG in uscita”

(Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 13:05:37 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Il futuro di Hugo Ekitiké sembra essere lontano dal Paris Saint Germain. L’attaccante francese, classe 2002, sta vivendo una stagione complicata dopo l’acquisto avvenuto la scorsa estate per ben 40 milioni di euro dal Reims. Il PSG vuole liberarsi di Ekitike Come informa l’Equipe. il Paris Saint Germain sarebbe disposto a privarsi del calciatore in vista della prossima stagione. Il club vorrebbe cederlo con la formula del prestito con opzione, magari a una società che aveva mostrato interesse prima del trasferimento al Parco dei Principi. Tra queste c’eralantus, oltre a Newcastle, Eintracht Francoforte e Milan. In stagione, Ekitiké è sceso in campo 27 volte in tutte le competizioni, mettendo a ...

Post - partita piuttosto acceso al termine. Luciano Spalletti, intervenuto a Sky al termine di Milan - Napoli, non ha apprezzato un commento da parte di Paolo Di Canio, che era presente in studio, e ...NAPOLI - Nulla è perduto, ma Luciano Spalletti deve leccarsi le ferite per la sconfitta del suo Napoli per 1 - 0 contro il Milan, a San Siro, nell'andata dei quarti di finale della Champions League. L'..."Abbiamo fatto una buona partita, c'è fiducia per il ritorno". Queste le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo intervenuto a Prime Video per commentare la sconfitta col Milan. Il terzino ...

Il tecnico azzurro: " I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e abbiamo giocato in un clima assurdo durante Napoli-Milan in campionato"