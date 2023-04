Corradini (Sie), ‘serve ricerca su come garantire cure in ematologia’ (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’origine di questo evento è la lotta alle fake news in ematologia, ma il punto centrale di questo incontro, che diventerà annuale, è riflettere per investire in una ricerca su come garantire cure appropriate anche ai pazienti di domani”. Così Paolo Corradini, presidente della Società italiana di ematologia (Sie) e direttore Divisione di Ematologia Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, aprendo oggi, a Bologna, il secondo evento nazionale ‘Sie incontra i pazienti’, rappresentati in particolare dall’Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma (Ail). “Il meeting nasce come il primo in presenza dopo le fasi pandemiche perché la nostra popolazione di pazienti aveva il 37% di mortalità con il Covid – spiega Corradini -. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’origine di questo evento è la lotta alle fake news in ematologia, ma il punto centrale di questo incontro, che diventerà annuale, è riflettere per investire in unasuappropriate anche ai pazienti di domani”. Così Paolo, presidente della Società italiana di ematologia (Sie) e direttore Divisione di Ematologia Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, aprendo oggi, a Bologna, il secondo evento nazionale ‘Sie incontra i pazienti’, rappresentati in particolare dall’Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma (Ail). “Il meeting nasceil primo in presenza dopo le fasi pandemiche perché la nostra popolazione di pazienti aveva il 37% di mortalità con il Covid – spiega-. ...

