Cori / Un evento in ricordo del poeta Elio Filippo Accrocca per il centenario della nascita (Di giovedì 13 aprile 2023) Cori – APS Polygonal e il Comune di Cori organizzano per il giorno 15 Aprile 2023, alle ore 17:00, nella biblioteca di Cori, il centenario della nascita di Elio Filippo Accrocca (al quale la biblioteca è intitolata), con un evento dal titolo: “Buon Compleanno Elio Filippo Accrocca. Tra memoria e paesaggio a cent’anni dalla sua nascita”. L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 13 aprile 2023)– APS Polygonal e il Comune diorganizzano per il giorno 15 Aprile 2023, alle ore 17:00, nella biblioteca di, ildi(al quale la biblioteca è intitolata), con undal titolo: “Buon Compleanno. Tra memoria e paesaggio a cent’anni dalla sua”. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Cori / Un evento in ricordo del poeta Elio Filippo Accrocca per il centenario della nascita - pallonatefaccia : I tre sono stati arrestati per cori omofobi contro i tifosi del Chelsea, un evento purtroppo non raro durante i mat… - andreagraniero9 : @OmarDBorio @tancredipalmeri Oleeee adesso decidiamo cosa è o non è reazione. ira e violenza non possono essere rea… - Renat0ne : @SandroSca_rpa Sei scorretto. Non hai detto che la curva nord della Lazio fu chiusa per un evento successo in trasf… - Renat0ne : @FabRavezzani Vorrei ricordare un evento che forse tutti hanno dimenticato. La curva nord della lazio fu chiusa per… -