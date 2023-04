Corea del Nord lancia nuovo missile, paura in Giappone (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mare del Giappone: lo riporta l’agenzia sudCoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore dell’esercito. Il lancio del missile ha causato paura e confusione in Giappone dopo che il sistema di allerta gestito dal governo ha avvertito i residenti che il razzo sarebbe potuto cadere sopra o vicino all’isola settentrionale Giapponese di Hokkaido. Il sistema di trasmissione di emergenza – J-Alert – ha riferito a milioni di persone a Hokkaido di mettersi immediatamente al riparo dopo il lancio di quello che sembrava essere un missile a lungo raggio. L’avviso di evacuazione è stato diramato poco prima delle 8 ora locale, ma è stato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Ladelhato unbalistico verso il Mare del: lo riporta l’agenzia sudna Yonhap, citando lo Stato Maggiore dell’esercito. Il lancio delha causatoe confusione indopo che il sistema di allerta gestito dal governo ha avvertito i residenti che il razzo sarebbe potuto cadere sopra o vicino all’isola settentrionalese di Hokkaido. Il sistema di trasmissione di emergenza – J-Alert – ha riferito a milioni di persone a Hokkaido di mettersi immediatamente al riparo dopo il lancio di quello che sembrava essere una lungo raggio. L’avviso di evacuazione è stato diramato poco prima delle 8 ora locale, ma è stato ...

