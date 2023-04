(Di giovedì 13 aprile 2023) Idelloin vista del prossimo impegno in campionato contro laritrova Caldara, Agudelo e Kovalenko Loha comunicato la lista deiin vista del prossimo impegno in campionato contro la. Buone notizie per, che ritrova in gruppo Caldara, Agudelo e Kovalenko. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Zoet, Marchetti, DragowskiDifensori: Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, WisniewskiCentrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Agudelo, CipotAttaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Convocati Spezia, le scelte di Semplici per la Lazio - pasqualinipatri : Spezia-Lazio, i convocati di Semplici - laziopress : Spezia-Lazio, i convocati di Semplici - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Spezia-Lazio, i convocati di Semplici - laziopress : Spezia-Lazio, i convocati di Semplici -

Indice Cronaca con tabellino in tempo realeFiorentina Italiano alla vigilia Nico ... In campionato i viola, pareggiando 1 - 1 contro lo, hanno interrotti una striscia di sei successi ...Commenta per primo Losfiderà domani la Lazio alle 20:45 nella 30giornata del campionato di Serie A. Tra i 23di Leonardo Semplici, figurano anche Caldara, Agudelo e Kovalenko, assenti invece contro la ...L'elenco dei: Portieri: Diego Mascardi (), Nicholas Scardigno (Sampdoria). Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Antonio De Luca (Napoli), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco ...

Convocati Spezia: tornano in tre | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

I convocati dello Spezia in vista del prossimo impegno in campionato contro la Lazio: Semplici ritrova Caldara, Agudelo e Kovalenko Lo Spezia ha comunicato la lista dei convocati in vista del prossimo ...Dopo la vittoria contro la Juventus, domani la Lazio sfiderà lo Spezia per blindare il secondo posto e il piazzamento Champions. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte di Semplici e ...