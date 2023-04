Convocati Juve per lo Sporting: torna Pogba. Due assenti per Allegri (Di giovedì 13 aprile 2023) Convocati Juve per lo Sporting Lisbona: torna a disposizione dei bianconeri Paul Pogba. Ma anche due assenti La Juventus ha comunicato la lista dei Convocati per il match di Europa League di oggi con lo Sporting Lisbona. ?? The squad to face @SportingCP en ?#JUVSCP #UEL pic.twitter.com/BxPSkMAQMI— JuventusFC ???? (@Juventusfcen) April 13, 2023 torna a disposizione Paul Pogba, presente in lista così come Vlahovic dopo i problemi riscontrati. Fuori De Sciglio come annunciato da Allegri, oltre ad Alex Sandro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023)per loLisbona:a disposizione dei bianconeri Paul. Ma anche dueLantus ha comunicato la lista deiper il match di Europa League di oggi con loLisbona. ?? The squad to face @CP en ?#JUVSCP #UEL pic.twitter.com/BxPSkMAQMI—ntusFC ???? (@ntusfcen) April 13, 2023a disposizione Paul, presente in lista così come Vlahovic dopo i problemi riscontrati. Fuori De Sciglio come annunciato da, oltre ad Alex Sandro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la finale di questa sera ???? #VicenzaJuveNG ?? - CalcioNews24 : #JuventusSporting, i convocati bianconeri per il match di #EuropaLeague - sportli26181512 : Juve-#SportingLisbona, i #convocati: le decisioni su Pogba e Vlahovic: Diramata la lista dei calciatori a disposizi… - JuventusUn : I convocati della #Juve per lo #Sporting: torna #Pogba e c'è #Vlahovic, out in due ???? - ilbianconerocom : Juve, i convocati UFFICIALI per lo Sporting: riecco #Pogba, la scelta su De Sciglio e Alex Sandro… -