Convento dei Celestini: sold out e replica per il concerto salva chiostro (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. È sold out la prima nazionale di "Around Stabat Mater", in programma domenica 16 aprile alle 16 alle 16 alla chiesa di San Nicola ai Celestini. Per permettere una partecipazione ancor più ampia, viene proposta una replica alle 20.30, sempre in questa bellissima location. Questo concerto è un nuovo progetto originale, ideato da Alessandro Bottelli e realizzato da Giovanni Falzone, coinvolgendo importanti jazzisti italiani, fuoriclasse della musica strumentale. Oltre a Falzone (tromba ed elettronica), si esibiranno Nadio Marenco (fisarmonica) e Andrea Andreoli (trombone). L'obiettivo dell'iniziativa è promuove una raccolta fondi per finanziare interventi urgenti per il consolidamento delle coperture del chiostro del Convento dei Celestini.

