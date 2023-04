Contro il Milan il Napoli si è schiantato sull'insostenibile leggerezza del suo attacco (Di giovedì 13 aprile 2023) Proprio come nel Padrino, in Ritorno al Futuro e in tutte le grandi trilogie degne di nota, il secondo atto di Milan-Napoli è stato anche meglio del primo: gli assurdi e sorprendenti fuochi d'artificio (tutti da una sola parte) della partita di dieci giorni fa hanno lasciato il posto a una partita combattuta, equilibrata, nervosa com'è giusto che sia, a tratti anche cerebrale come nei dieci minuti finali in cui al Milan è mancato il coraggio di lanciarsi un po' più alla ricerca del 2-0, preferendo conservare il gol di vantaggio. Ci sentiamo di dire che il risultato finale è il più giusto: 1-0 Milan, né più né meno, perché il Napoli è durato troppo poco e poi si è schiantato sull'insostenibile leggerezza della sua fase offensiva, dove i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Proprio come nel Padrino, in Ritorno al Futuro e in tutte le grandi trilogie degne di nota, il secondo atto diè stato anche meglio del primo: gli assurdi e sorprendenti fuochi d'artificio (tutti da una sola parte) della partita di dieci giorni fa hanno lasciato il posto a una partita combattuta, equilibrata, nervosa com'è giusto che sia, a tratti anche cerebrale come nei dieci minuti finali in cui alè mancato il coraggio di lanciarsi un po' più alla ricerca del 2-0, preferendo conservare il gol di vantaggio. Ci sentiamo di dire che il risultato finale è il più giusto: 1-0, né più né meno, perché ilè durato troppo poco e poi si èdella sua fase offensiva, dove i ...

