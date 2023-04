Contro gender gap “Puglia women code” per apprendere basi carriera tech ad ogni età

Leggi su fmag

(Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva, il programma che vuole offrire a donne dietà la possibilità dilee muovere i primi passi nello sviluppo web, per far sì che possano avvicinarsi al digitale e intraprendere unaprofessionale nel settore informatico e tecnologico, rimanendo al Sud.è, infatti, il primo coding bootcamp al femminile inche si svolgerà dal 21 al 23 aprile a Bari, organizzato dall’associazionelead che si occupa di promuovere l’empowerment, l’imprenditoria femminile e lo sviluppo di competenze digitali per le donne pugliesi. Come funziona...