"Contratti stracciati". Isola dei Famosi 2023, caos a Mediaset. Decisione pesantissima prima del via (Di giovedì 13 aprile 2023) Il 17 aprile prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023. Qualche giorno fa il sito Dagospia ha riportato la notizia del depennamento di alcuni naufraghi dal reality show. "Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis. Diversi nomi chiusi sono saltati all'ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina", si leggeva. La notizia è stata confermata quando il cast dell'Isola dei Famosi 2023 è diventato ufficiale. Nella lista mancano alcuni nomi che erano ormai certi: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Come rivelato da Vladimir Luxuria, opinionista ...

