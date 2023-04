Conto alla rovescia per gli Assoluti di scherma a Milano: mancano 100 giorni (Di giovedì 13 aprile 2023) mancano 100 giorni all’inizio de I Campionati del Mondo Assoluti di scherma Milano 2023 si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 presso l’Allianz MiCo Milano, in un’area di oltre 25 mila metri quadrati, in una delle zone piu? di tendenza di Milano. L’Italia torna a ospitare i Mondiali dopo l’edizione del 2011 a Catania L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 aprile 2023)100all’inizio de I Campionati del Mondodi2023 si svolgeranno dal 22 al 30 luglio 2023 presso l’Allianz MiCo, in un’area di oltre 25 mila metri quadrati, in una delle zone piu? di tendenza di. L’Italia torna a ospitare i Mondiali dopo l’edizione del 2011 a Catania L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

