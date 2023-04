‘Contest fotografico per ragazzi’: lo lancia Ciro di ‘Mare Fuori’, ecco come partecipare (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Quest’anno saranno due dei personaggi più interessanti delle serie più di successo degli ultimi anni i testimonial di #Acquamica, la nuova campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente. La campagna avverrà attraverso un contest fotografico rivolto alle classi delle scuole medie per raccontare la bellezza e i problemi dell’acqua, nell’anno in cui la risorsa idrica è ai minimi storici dell’ultimo secolo soprattutto nel nord del nostro Paese. ecco tutti i dettagli. Vota il tuo borgo preferito: al via il contest per il luogo più bello del Lazio, ecco come partecipare #Acquamica, una campagna sulla sostenibilità Ciro di Mare Fuori è un antagonista e un nemico da combattere. Una giovane delinquente in carcere minorile, ma amato grazie al suo carisma. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma. Quest’anno saranno due dei personaggi più interessanti delle serie più di successo degli ultimi anni i testimonial di #Acquamica, la nuova campagna sulla sostenibilità promossa da Colussi e Legambiente. La campagna avverrà attraverso un contestrivolto alle classi delle scuole medie per raccontare la bellezza e i problemi dell’acqua, nell’anno in cui la risorsa idrica è ai minimi storici dell’ultimo secolo soprattutto nel nord del nostro Paese.tutti i dettagli. Vota il tuo borgo preferito: al via il contest per il luogo più bello del Lazio,#Acquamica, una campagna sulla sostenibilitàdi Mare Fuori è un antagonista e un nemico da combattere. Una giovane delinquente in carcere minorile, ma amato grazie al suo carisma. Una ...

