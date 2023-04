**Consulta: Sciarra, 'capire perché nostri moniti fermi tanto tempo in Parlamento'** (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Sarebbe interessante capire come il Parlamento ordina i nostri moniti, come li mette in fila, come li analizza, come li esamina, se se ne discute, se ci sono uffici adeguatamente pronti a risolvere i quesiti che noi poniamo, se c'è un'attività preparatoria. Forse sollecitare il Parlamento a dirci di più perchè certe volte si attende così a lungo". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella conferenza stampa al termine della relazione sull'attività della Consulta del 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Sarebbe interessantecome ilordina i, come li mette in fila, come li analizza, come li esamina, se se ne discute, se ci sono uffici adeguatamente pronti a risolvere i quesiti che noi poniamo, se c'è un'attività preparatoria. Forse sollecitare ila dirci di più perchè certe volte si attende così a lungo". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana, nella conferenza stampa al termine della relazione sull'attività della Consulta del 2022.

