Confermata la serie tv su Harry Potter | l’annuncio ufficiale

(Di giovedì 13 aprile 2023) Negli ultimi anni, si è parlato spesso della possibilità di realizzare unatv sulla saga di. Finalmente, è arrivata la conferma: il celebre maghetto sbarcherà sul piccolo schermo.è stato dato durante la giornata di ieri, in occasione della presentazione di Max, il servizio di streaming nato dall’unione di Discovery+ e HBO Max. È stato David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros, ad affrontare l’argomento. Il progetto, ovviamente, si trova ancora in una fase embrionale, però, stando a quanto dichiarato, sembra che l’obiettivo sia quello di non distaccarsi troppo dalle trame dei sette libri. Inoltre, nonostante le polemiche, J.K. Rowling avrà un ruolo di spicco perché sarà la produttrice esecutiva dellatv. Quest’ultima ha ammesso ...

